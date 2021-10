El crecimiento poblacional de Comodoro, hacia la zona sur y norte de la ciudad en los barrios denominados como fracciones no tienen radios escolares, porque no hay escuelas. “Esto nos pasa en KM14, 17 y 18. Las escuelas más cercanas son las de ASTRA 147 y 161 que tiene pocas vacantes para primer grado, pero no es por una negativa nuestra, sino por la falta de espacio físico”, describió a ADNSUR, Alejandra Caamaño, supervisora de Escuelas de Nivel Primario de la Región VI .

Además aún existen 5 escuelas que no tienen presencialidad, están cerradas completamente “son la N° 197, N° N° 115 de Diadema, N° 221 de Standard, N° 218 del Máximo Abasolo y N° 514. Algunas de estas escuelas van a iniciar arreglos en 2021, por eso los estudiantes y sus docentes hoy están utilizando espacios como centros deportivos, sindicatos o iglesias, los papás plantean que esto constantemente que no están en lugares óptimos como una escuela, los plazos del área de infraestructura son distintos a los nuestros”, indicó Caamaño.

La pelea se da cuerpo a cuerpo con la gente obras públicas, definieron desde Supervisión de escuela, la realidad es que en Comodoro y Rada Tilly hay falta de programación y “planificación a nivel jurisdiccional, después me critican pero es así, no se ha priorizado la Región Sexta por muchos años, la última escuela que se creo es la 221, que hoy está cerrada por problemas estructurales” reveló.

La falta de edificios muestra que la ausencia de planificación no es solo desde el Ministerio de Educación, sino también en la articulación con la municipalidad de la ciudad petrolera. A medida que se planifican, se abren calles debería existir un trabajo en conjunto con educación para pensar en el futuro de esas comunidades de chicos que deben trasladarse hasta escuelas alejadas de sus viviendas.

“Pedimos dos edificios en las fracciones XIV y XV, entre el Cordón Forestal y la Ruta N° 26, ahí deberíamos tener una escuela y en KM17 o KM18, allí hay planes de vivienda que aún no se han entregado y esos niños no sabemos a dónde los vamos a poner, porque la Escuela N° 161 está llena” sentenció la supervisora de nivel primario de la Regional VI.

ESCUELAS SOBREDEMANDADAS

Las escuelas seleccionadas por los padres son aquellas que tuvieron clases todo el año, porque hay docentes que no adhieren a medida de fuerza y funcionan “normalmente”. Esas escuelas que tienen continuidad de clases son las sobredemandas. Históricamente la Escuela N° 1, N° 172, N° 197 que hoy está cumpliendo funciones en 3 edificios, en la Escuela N° 146 y N° 43 y una iglesia, hoy ya no es sobredemanda. Se suman a la lista la Escuela N° 23, N° 161 y N° 23 de Próspero Palazzo, por en proximidades no hay escuelas, como sucede con la N° 161 es de Ciudadela.

Sin embargo aunque las familias los inscriban, no existe la garantía de que tengan lugar allí. “Hay una escuela donde año tras año, nos sobran 200 estudiantes, como no pertenecen al radio tenemos que reubicarlos” comentó Caamaño.

A la falta de escuelas y edificios cerrados se suma la necesidad de 800 vacantes para ingresantes a primaria. A fines de 2021 egresan 3593 estudiantes de nivel inicial público, más de 480 estudiantes de educación privada, que no pueden ser absorbidas por la matrícula de gestión privada.

“Tenemos 863 estudiantes para primer grado que no tenemos lugar físico, aparte de las escuelas que nos faltan, debemos hacer un análisis crítico y objetivo para saber cómo aparecieron estos estudiantes, son datos concretos que van a generar problema grave en febrero de 2022” sintetizaron desde Supervisión de Escuelas Región VI.

DE PÚBLICO A PRIVADO

Si bien desde 2017 por el temporal en la ciudad y en 2018 cuando iniciaron las medidas de fuerza de los docentes, que impactaron en la provincia, hay una migración constante hacia las escuelas de gestión privada, desde supervisión se observa que las familias hoy inscriben a sus en listas de espera para ingresar a escuelas públicas en 2022, por el aumento de las cuotas.

“Las medidas impactaron fuertemente, tan así que los padres descreen del sistema educativo público de gestión estatal, aunque trabajamos en conjunto porque es el mismo el sistema, solo cambia la gestión”. En relación al pedido de vacunación a menores, para el año próximo, la supervisora indicó que no se pede exigir, dado que se trabaja bajo leyes nacionaes de Educación como la ESI donde se respetan las decisiones sobre el cuerpo que cada niño, niña y adolescente pueda tomar, “Estimo que no será obligatoria la vacuna para garantizar la escolaridad, Lo obligatorio sería tener escuelas” culminó.