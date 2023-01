Una mujer se casó y no quiso besar a su marido: la respuesta que se hizo viral

Un hecho insólito ocurrió en una boda civil en Panamá por la decisión de una mujer, quien optó por no besar a su marido en la ceremonia, ya que estaba su papá presente. El video se volvió viral e incluso la protagonista compartió otra publicación en la que explicó la situación.

La usuaria @madimelendez publicó en TikTok el divertido momento, que tuvo comentarios divididos al negarse a darle un beso a su marido en la boda.

Luego de que dieran el “sí” y firmaran los documentos pertinentes, correspondía que por tradición se dieran un beso para sellar su amor. Sin embargo, la joven no pudo hacerlo: su marido se acercó, pero ella se negó y se alejó entre risas.

El motivo por el que no quiso besarlo es que su papá estaba presente y le daba “pena”. “No seas boba” y “No lo puedo creer, Madi” fueron algunos de los comentarios que se escucharon, pero ella sostuvo su postura.

Finalmente, la novia tuvo un pequeño acercamiento que decepcionó hasta al juez que los había casado: “Eso no es un beso”.

En TikTok, el video tiene más de 16 millones de visualizaciones, supera los dos millones de “me gusta” y cuenta con miles de comentarios. “Yo en lugar de él querría firmar el divorcio por ello”, “El papá sabe lo qué pasa en la noche de bodas”, “Me sentí tan identificada” y “Ni siquiera dejo que me abrace de manera muy amorosa delante de mi papá” son algunos de los mensajes en la publicación.

Debido a la repercusión del caso, Madi decidió subor un segundo video a su cuenta, donde explicó por qué no besó a su marido. En ese sentido, el hombre también emitió un mensaje: “Yo la amo por encima de si me dio un beso o no, conozco su corazón y creo que es algo que nos puede pasar en cualquier momento. No se trata de ‘no me dio un beso’ se trata de nos acabamos de casar”.