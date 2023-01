San Carlos de Bariloche quedó en el medio de una fuerte polémica a raíz de un video que se viralizó a través de los redes sociales y abrió el debate entre los usuarios.

Es que una joven rionegrina contó que habían multado y llamado la atención a muchos conductores que dejaron sus vehículos estacionados en la banquina de la Avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 19,9. Ella preguntó si correpondía, teniendo en cuenta que en la zona no hay estacionamiento, y le llovieron las respuestas.

@daideviaje es la influencer que subió el video en su cuenta de TikTok y en las últimas horas,se viralizó luego de mostrar la escena donde figuran una decena de autos y camionetas estacionadas al costado del camino, cuyos ocupantes se encontraban disfrutando de la playa. En los parabrisas, en tanto, algunos tenian advertencias para retirarse del lugar en 30 minutos y otros, hasta multas.

"¿Estará bien? ¿Alguien sabe si se puede multar? ¿Dónde vas a estacionar si querés ir a la playa? Sólo queda la banquina, ¿cómo hace la gente? no entiendo", expresó la joven, de manera irónica. Sin embargo, no todos lo entendieron así y, en los comentarios, le dieron "cátedra" sobre las leyes de tránsito.

Ante el revuelo que se armó, la rionegrina hizo otra publicación, pero en esta explicando con detalles cuál era el sentido de su primer video. "La ley ya me la sé y sé lo que es la banquina. Lo que quise decir es que estamos promocionando un destino turístico y -amo Bariloche- pero eso no quiere decir que banque todo lo que pasa acá", expresó.

“Esa zona está llena de playas y no hay lugar para estacionar. En muchas otras zonas pasa lo mismo. Estamos invitando a un montón de gente, pero no les preparamos la infraestructura. Hay actividad turística habilitada, pero al turista no se lo deja llegar ni se le da un lugar donde estacionar”, añadió. "Dejemos el tema acá, capaz les pedí mucho", cerró luego de recibir comentarios de todo tipo.