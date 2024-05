Una mujer argentina se encuentra de viaje por Estados Unidos, pasó a cargar nafta en una estación que funciona como autoservicio y contó cuanto gastó. El video se viralizó en redes sociales, superó las 300.000 reproducciones, los 7.000 comentarios y cientos de reacciones de los usuarios.

Se trata de la usuaria de TikTok (@hakunamatataxelmundo) quienes realiza un viaje en motorhome y actualmente se encuentran en tierras estadounidenses. En este sentido, pasó por un autoservicio cargó nafta por primera vez y sorprendió a todos por el precio que pagó.

La mujer reveló que el diésel se encuentra en us$5,29 el galón, lo que equivale a us$1,40 por litro. En tanto, señaló que el combustible se encuentra entre us$5,19 y 5,49 el precio por galón.

De esta forma, reveló que pagó 70 dólares para 13,21 galones”, lo que serían 50 litros.

En tanto, los usuarios reaccionan a la publicación, comparando con Argentina. “Acá te lo aumentan y te lo aumentan cada día, más caro está el combustible. Yo lo que digo es que si quieren que lo pongan a lo que vale en Estados Unidos si en este país son tan internacionales”; “Esta carísimo el galón!!!, me acuerdo que la última vez que fui estaba 1,90 dólares el galón”; “70 dólares pasado a pesos serían 70 mil pesos arg... comparado al precio x litro de hoy en arg, no me parece tan caro hoy en día está aprox 1 dólar por litro en arg”; “En California es muy caro, en el resto de Estados Unidos es más barato.”; “Está caro”.