¿Fue la China?: Se filtró un supuesto audio de María Becerra insultando a J Rei tras rumores de infidelidad

Una vez más, el nombre de la China Suárez tomó protagonismo en los últimos días y estaría involucrado dentro de una relación de pareja.

Según trascendió, María Becerra y J Rei estarían afrontando rumores de crisis y separación por una tercera en discordia, donde trascendió el nombre de la actriz.

En las últimas horas, se filtró un supuesto un audio atribuido a la China que hizo viral en la red social X, donde se escucha a una María Becerra visiblemente enfurecida.

"¿Así que ahora cagarme con otra mina no es nada grave, no? Hijo de mil p... ¡Tiene el descaro de decirme que no fue nada!", se escucha decir a la joven cantante entre gritos de frustración.

Fin del amor: María Becerra tuvo un polémico gesto que delató su separación de J Rei

”Arriesgate una relación de años por algo que no era nada. Naaaa, no me jodas. ¿Y vos? Que actorazo, che. Al final resultaron ser amantes”, se escucha en el audio.

Desde su cuenta de Instagram, la China Suárez respondió a una pregunta que le realizó un seguidor sobre estos supuestos mensajes. "¿Es verdad lo que dicen en Twitter? de los chats", le consultaron.

"Obvio que no. Miren si voy a ser tan idiota. Ya tiene todo mi abogado", respondió La China de forma categórica negando por completo el vínculo con la pareja de la cantante.