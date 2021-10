Un grupo de turistas fue a almorzar a un restaurante y al recibir el ticket algo los indignó

Ocurrió en Tijuana, México, en donde un contingente que estaba de visita denunció en un restaurante que no era "legal" la propina obligatoria y generaron polémica en las redes.

El hecho ocurrió hace un par de semanas en un establecimiento gastronómico frente al mar en Tijuana, oeste del país norteamericano, según informó el diario El Sol de Tijuana.

Los clientes, residentes de San Diego -EE.UU.-, almorzaron ostiones, camarones y nuggets de pollo, entre otros platos. Además, consumieron tequila, gaseosa y cerveza.

Ellos pidieron la factura de su consumo y en el ticket figuraba un subtotal de 5575 pesos mexicanos, que son aprox. 276 dólares estadounidenses al cambio de este 26 de octubre.

A este monto se le agregó un "service charge" o "costo por el servicio", que en resumidas cuentas se trataba de la propina. Debían abonar por este concepto un 18% del subtotal: 1003,50 pesos mexicanos, aprox. 50 dólares estadounidenses.

De acuerdo a El Sol de Tijuana, los comensales les preguntaron a los camareros por esta situación de la propina. Y uno de los trabajadores del lugar les contestó: "Así es en Tijuana".

A raíz de este episodio, los usuarios comenzaron a escribir críticas negativas en Google sobre el restaurante. Dejaron calificaciones de una estrella, la más baja.

¿Propina obligatoria?

En México, los clientes suelen dejar entre un 10% y un 15% de propina del consumo total. Sin embargo, explicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no es obligatoria.

"Es importante resaltar que los restaurantes no pueden exigir propina, ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. De igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo. Por favor, revise a detalle la cuenta", informó la Profeco en un comunicado de prensa con fecha de febrero de 2020.

Además, el organismo dependiente del Gobierno mexicano instó a que las personas avisen si en los restaurantes o bares los obligaron a pagar propina. "Si te la exigen, ¡denuncia con nosotros!", expresaron en su cuenta de Twitter.