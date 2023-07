Un pasajero que iba a bordo de un colectivo en México, capturó el momento exacto en que el chofer descendió del colectivo para comprarse algo para comer. El video desató un debate, ya que la mayoría de los pasajeros no estaban de acuerdo y se indignaron.

Un usuario de TikTok quien grabó el episodio en el cual el conductor bajó a comer tacos en un puesto que estaba sobre la ruta. A raíz de esto, el viaje se retrasó unos 25 minutos y la persona que filmó el video dijo: “Este chofer bajó a comer y nos atrasamos 25 minutos”.

La persona continuó quejándose y exclamó de manera sarcástica: “Vamos, el viaje puede esperar, el hambre no. Jamás me había pasado algo así. Nunca viaje con Futura y no lo volveré a hacer”.

Como era de esperarse, el clip de manera inmediata comenzó a viralizarse en TikTok y se generó un debate con distintas opiniones. Algunos comentarios incitaban al pasajero a que hiciera la queja, otros relataron que les había sucedido lo mismo con la empresa. Pero, en otros de los comentarios, se pudo ver un apoyo al chofer a quienes defendieron debido a que solo bajó a comer.