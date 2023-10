A través de las redes sociales se viralizó un video que tiene como protagonista a una modelo de OnlyFans, quien reveló el momento más incómodo de su vida al descubrir un detalle inesperado sobre su padre.

El tiktoker @andy.torpoco tomó el testimonio de la joven, quien le confesó un hecho que sucedió hace poco tiempo y quedó en shock. “Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans y me llegó un suscriptor. Yo veía que me pagaba mucho, mucho dinero; por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros”.

Sin embargo, cuando empezó a indagar sobre las ganancias y accedió a un encuentro, descubrió lo peor. “Yo que estaba falta de dinero y que andaba necesitada de plata, llegué a quedar con él y a que no sabes quién era... Cuando llegué al lugar me encontré con mi padre. Te lo juro, era mi padre ”.

Atrapado por lo que estaba escuchando, el influencer le preguntó qué le dijo y ella no se guardó nada. “No porque yo le vi de lejos y me fui. Yo le había dicho a mi padre que iba a darme una vuelta yo sola, y me dijo vale, yo voy para el centro, pero no me imaginaba que fuera él”, lanzó.

Debido a que no hubo interacción cara a cara, decidió escribirle a través de la plataforma de contenido para adultos preguntándole cómo estaba vestido y recibió la respuesta que confirmaba su sospecha: “Me dio las descripciones de cómo estaba mi papá”.

Apenas se subió el video a TikTok, los comentarios se llenaron de ironía. “Lo bueno es que el dinero quedó en familia”, “Eso sería ganancia familiar o pérdida familiar” y “Excelente página, une a las familias”, fueron algunas de las primeras repercusiones.