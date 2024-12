Salió a cenar con un hombre, regresó a su casa y recibió un mensaje que la paralizó. Una joven relató la sorpresiva situación que enfrentó una de sus amigas y la publicación no tardó en viralizarse, superando los 4 millones de visualizaciones.

A través de la red social X, la usuaria (@aeranimor) dio detalles de una inesperada situación que enfrentó su amiga tras una cita con un hombre. “Hoy en Citas by Nerea: un flaco invitó a salir a una amiga. Hoy ella se levantó con este mensaje. ¿Qué se responde?”, consultó junto a la captura del chat.

En la imagen se mostraban los mensajes que envió el hombre y un sorpresivo pedido. “¿Cómo va? Qué noche rara terminó siendo, jaja. ¿Te jode si dividimos lo de anoche?”, consultó.

Luego, dejó los datos de su cuenta para esperar la mitad de la cena de un total de $108,750. “Y perdón, un embole que no se dio. Fue lindo conocerte igual. Beso”, agregó.

Por su parte, la joven envió $54.4000 y lanzó un contundente mensaje: "Hola, Mati; acá va la transferencia." comenzó diciendo.

Ayer estuve trabajando todo el día y cuando vi, ya era tarde. Solo quiero decirte si te sirve de algo, porque no soy quien para dar consejos, pero si salís con alguien, no finjas ser el caballero solo para quedar bien con el mozo cuando traen la cuenta. Te ofrecí pagar, te ofrecí poner mi tarjeta. Te ofrecí el efectivo que tenía en ese momento (unos $30,000 y pico) y me dijiste que no,” señaló.

“¿O me pediste la mitad post cita porque no fue lo que esperabas? No lo sé y no importa, fue incómodo y más teniendo en cuenta que en la anterior salida pagué yo y en ningún momento atinaste a pagar ni ofrecer enviarme la mitad. Comprendo que son tiempos complicados, así que no pasa nada. Un beso”, concluyó.

En tanto, la situación generó fuertes reacciones de los usuarios. “En vez de nacer un hada, NACIÓ UN ÁNGEL, por favor, lo buena mina que es tu amiga”; “Muy bien, reina, nos contaste el chisme completo, excelente servicio”; “Decime que es fake, por favor”; “¿Cómo le da la cara Romina? Cada vez se pone peor esto”.

Con información de X (@aeranimor), redactada y editada por un periodista de ADNSUR .