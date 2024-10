A través de las redes sociales, una joven se hizo viral luego de contar el indignante mecanismo que le aplicaron para robarse su celular.

En su cuenta de TikTok, Renata Blasevich remarcó que recorría las calles del barrio porteño de Flores con su madre y fue víctima de la inseguridad.

De acuerdo a lo que detalló en su video, la joven transitaba sobre la avenida Rivadavia y la avenida Nazca, y se percató de que su madre había quedado un poco rezagada, mientras que frente a ella, una mujer avanzaba con mucha lentitud en un lugar repleto de personas, ocurriendo algo impensado: sintió que algo le caía sobre el brazo.

“Pensé que me había cagado... una paloma. Yo tenía mi bandolera con el celular del otro lado. Yo no le di bola al escupitajo, pero la que me había escupido me dijo ‘fijate, mirá’”, indicó. En ese preciso instante de distracción, una mujer que caminaba lento por delante de ella le robó el celular.

Luego de avanzar unos metros, la joven se percató de que su cartera estaba abierta y su celular ya no estaba. “Mi mamá no lo tenía y le dije que me habían robado el celular. Si van a Flores, no hablen con nadie, métanse en los locales, compren lo que tengan que comprar y si los escupen, váyanse todos escupidos pero al menos con el teléfono”, cerró con una fuerte advertencia.