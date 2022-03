Un usuario de Twitter compartió la mala experiencia con un restaurante de Rosario tras pedir comida a domicilio. El hombre, identificado como Sergio Hendrix, llamó al local, pidió que le enviaran pizzas y cuando abrió las cajas, le faltaban porciones.

El cliente hizo el reclamo y la insólita respuesta del restaurante ameritó que cuente lo sucedido en redes sociales. Sin embargo, tras la repercusión del tuit y la reseña que le hizo en Google al comercio, los dueños terminaron pidiéndole disculpas.

El damnificado publicó las imágenes del estado en el que había llegado la pizza a su casa. “Nos llegó el pedido así: una porción menos en cada caja”, escribió el hombre en el posteo que acompañó con las fotos de la orden que había hecho.

“¡Reclamamos y la telefonista nos dijo que tal vez las porciones restantes se las comió el cadete!”, contó el cliente y agregó el hashtag #RosarioNoLoEntenderías.

Rápidamente la publicación se viralizó y los usuarios de Twitter comenzaron a reclamar al restaurante un resarcimiento por el disgusto que se había llevado su cliente. “Denunciá ante la Defensoría del consumidor. Más allá del chiste, no corresponde. En un país serio te devuelven la plata y te envían otro pedido. Hace rato que no uso las aplicaciones para pedidos. Un desastre todo”, comentó una usuaria.

Hubo otros que contaron que, si bien les había pasado que llegaban las pizzas “desparramadas”, nunca sufrieron una situación similar en la que faltaran porciones. “Se fueron al caraj… resarcimiento para el señor”; “Por lo menos dejó las aceitunas”; “Si me pasa a mí lo busco por todo el continente”; “Yo creo que ahí deja en visto que no comen, sino cuando termina la jornada laboral. No digo que en todos suceda igual, pero ¿me vas a decir que te vas a comer una porción de cada caja? Se tomó el tiempo hasta de comérselas. No deja de sorprender”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Tras la repercusión que tuvo su queja, Sergio contó que le habían hecho un ofrecimiento para compensarlo por el disgusto. “Final feliz. Luego de una reseña en Google hoy se comunicó la dueña pidiéndonos disculpas. Nos propusieron ir al local a consumir sin cargo o enviarnos a domicilio sin cargo un pedido similar. Las buenas cosas también hay que remarcarlas. Gracias redes sociales”, manifestó.