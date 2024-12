En las últimas horas se viralizó un insólito video de una mujer teniendo una sorprendente reacción “sexual” después de haberle tirado el auto encima a otra conductora en Trelew y protagonizar una discusión.

El hecho se produjo este jueves en horas del mediodía cuando una usuaria, en comunicación con ADNSUR, filmó una sorprendente escena que podría haber pasado a mayores, pero que finalmente terminó de una forma un poco rara.

La situación se presentó a pocos metros de la Escuela N°157 de la localidad valletana cuando la mujer que estaba filmando quedó impresionada por la reacción de la otra conductora mientras la misma le propinaba todo tipo de insultos. “Pel… de mier… Pedazo de cornuda”, exclamó.

“Ahí está, venía por izquierda y casi me choca… Casi me choca”, dijo la afectada. Fue en ese momento que la ‘escrachada’ sorprendió con su accionar y se levantó la remera, dejando a la vista que no tenía ropa interior.

“Ojalá alguien haga algo”, exclamó por último mientras la ‘agresora’ se retiraba en su vehículo.