Le "arrancaron la cabeza": una argentina fue a una peluquería en España y quedó en shock con los precios

Una joven argentina, residente en España, expresó su decepción en las redes sociales por los altos precios que encontró en las peluquerías de ese país.

Consuelo Navarro contó la mala experiencia que vivió al teñirse el cabello en Madrid, ya que el trabajo no quedó como esperaba. Sin embargo, lo que más cuestionó fueron los “cargos extras” del servicio.

“Bronca ojala consigan una mejor peluquería que la que acabo de ir”, describió en su clip la joven que se viralizó rápidamente.

Según su testimonio, el personal de la peluquería le cobró un adicional de 30 euros solo por cercarle el pelo.

Impactante: Se filtraron fotos de la lujosa mansión que tiene Iván de Pineda en la Patagonia

"Esta tarifa por el simple acto de utilizar el secador la dejó sorprendida e irritada. “30 euros por secarme el pelo, o sea, para que me pasen el secador de pelo 30 euros. No me estás jodiendo, ¿no? No, estoy muy enojada”, señaló con furia.