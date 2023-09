Insólito: Se cansó de los mensajes, salió del grupo de Whatsapp de la empresa y lo echaron del trabajo

Los grupos de WhatsApp suelen ser una forma más rápida de comunicarse con un gran número de personas, pero en muchas ocasiones, ser parte de uno de ellos puede resultar muy frustrante para algunos de sus miembros.

Un hombre de 50 años se cansó de los constantes mensajes que recibía de su empresa, abandonó el grupo de Whatsapp del trabajo y fue despedido. El indignante suceso encendió las alarmas en una ciudad europea.

El hecho sucedió en Cádiz, Andalucía. El hombre trabajaba en una cafetería instalada en un hospital de Puerta del Mar. En marzo de este año, la compañía Eurest Colectividades logró la concesión de dos de estos locales gastronómicos pero mantuvo al equipo de trabajo que consta de 21 personas.

Sin embargo, al poco tiempo de asumir el mando, la empresa creó un grupo en la reconocida plataforma de mensajería y agregó a todos sus empleados.Por esta vía de comunicación se enviaban los horarios semanales de los trabajadores, instrucciones e incluso se realizaba un control de la plantilla al solicitarles fotos diarias de las actividades que se iban haciendo.

Atendiendo a estos derechos de todos los trabajadores, y ya que no le solicitaron su consentimiento, este miembro de la plantilla decidió abandonar el grupo y comenzó a recibir presiones para volver al grupo e incluso le llegaron a convocar a una reunión para forzarle a entrar. Pero la respuesta siempre fue la misma: "el número de teléfono asociado al grupo de Whatsapp era particular y no de la empresa”.

Finalmente, el trabajador fue despedido con una carta en el que no se contemplaban estos motivos, alegando que se debía a una mala situación económica.

Los sindicatos Autonomía Obrera y Confederación General de Trabajo (CGT) defienden al empleado y denunciaron que el despido no tenía motivos reales ni verídicos y que, por el contrario, se trataría de un “castigo” de la empresa hacia el trabajador.