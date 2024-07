El pasado miércoles, un periodista se acercó hasta Valentín Alsina, Buenos Aires, por un llamativo ataque de un vecino contra un perro. El hecho tomó repercusión cuando se conoció que un hombre intentó apuñalar a un perro, asegurando que el animal era agresivo y mordía.

De esta manera, Gonzalo Sorbo, se acercó hasta la zona y mientras salía en plena transmisión en vivo para América TV, estaba con el perro, llamado Bruno. “No puede ser que una persona venga con un cuchillo a querer atacarlo”, señaló. En tanto, reveló que el animal está en adopción, pero que mientras tanto algunas personas se encargan de alimentarlo.

En un momento, el joven comenzó a charlar con el piso del canal y comenzó a acariciar al can. Sin embargo, el perro tuvo una inesperada reacción y lo mordió en la mano. Lejos de enojarse, el periodista agregó: “Ay no mi amor, no pasa nada”.

Luego, volvió a acercar la mano al hocico del perro y pudo acariciarlo nuevamente, esta vez sin ningún problema.

“Ponele que sea un perro que se asuste o que lo hayan maltratado, y que por eso tiene este tipo de reacciones. Pero nada justifica lo que pasó, una bestia el vecino cómo lo ataca”, indicó desde el piso del canal, la periodista Soledad Larghi.

En tanto, el video se volvió viral en las redes sociales y superó los 4 millones de reproducciones. Además, los usuarios reaccionaron a lo sucedido. “Jajaj me re asusté”; “El perro: A lo que yo vine.. fue a esto”; “encima que le hace fama para que lo adopten el firu procede a morderlo”; “Te pasaste de confianza compa.