Ganó millones en la quiniela y se terminó separando por un insólito planteo que le hizo su novio

Una mujer ganó millones en la quiniela y se terminó separando de su novio, tras un insólito planteo que hizo el hombre acerca de la gran suma de dinero.

En una publicación anónima, la mujer contó que decidió terminar la relación con su novio, luego de que el hombre le reclamó una parte de la fortuna para mantener a su perro de por vida.

La mujer publicó el drama en la red social Reddit, y miles de usuarios interactuaron con ella. Los comentarios, se mostraron a favor de la nueva millonaria.

La mujer de 26 años compartió en la red social que ganó un premio de $50.000 mil dólares, sin embargo, la relación con su novio comenzó a deteriorarse por culpa de la nueva fortuna que ganó.

“Antes de ganar, mi novio y yo solíamos bromear diciendo que, si alguna vez ganaba una gran suma, lo repartiríamos en tres partes: una para mí, otra para él y otra para su perro, Baxter”, explicó la mujer. “Baxter es un golden retriever al que quiero mucho, pero siempre pensé que era, ya saben, solo una broma”, aclaró.

Después de haber ganado el premio, la afortunada contó que su novio empezó a hablar en serio acerca de destinar una parte del dinero para Baxter. “Él insistía en que le prometí que Baxter recibiría $10.000 dólares en un ‘fondo fiduciario para perros’ destinado a cubrir futuros gastos veterinarios, juguetes y cualquier cosa que necesite”, detalló. “Yo le respondí que eso era absurdo. Baxter es solo un perro, no necesita un fondo fiduciario”.

Fue así que su novio la acusó de ser egoísta. "Dijo que no era solo por el perro, sino porque yo había roto una promesa, lo cual, según él, demostraba que no valoraba nuestra relación", relató la mujer. Pese a esto, explicó que usó parte del dinero para comprarle a Baxter una cama de lujo y golosinas caras. Sin embargo, su ex respondió que “eso no cuenta porque no formaba parte de los 10.000 dólares que, supuestamente, le había prometido”. Incluso, señaló que su ex pareja había sugerido formalizar el fondo fiduciario del perro mediante un abogado "para hacerlo oficial".

Luego de su descargo, la joven, que confesó sentirse “como si viviera en otra realidad”, pidió opiniones en Reddit para saber si realmente estaba equivocada. La comunidad le dejó claro que no.

“El dinero puede hacer que las personas cambien de forma inesperada”; “Tu novio solo quiere quedarse con tu dinero. No le des ni un centavo”; “El dinero suele mostrar la verdadera naturaleza de las personas; cuida de tu felicidad y tu paz”; “Dejá que el perro elija entre una golosina o un billete de 100 dólares. Esa será su decisión”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el posteo de la joven en Reddit.

En un segundo posteo, la mujer concluyó que, ante la presión constante de su pareja, finalmente decidió dar por terminada la relación. “Le dije que todo este asunto había encendido grandes alertas y que, después de dos años juntos, no podía creer que estuviera actuando de esa manera. Si es tan irracional respecto a algo tan trivial, no puedo imaginarme cómo sería lidiar con problemas más serios en el futuro”, escribió la mujer.Al igual que en el primer posteo, la mujer recibió otra gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios apoyando su decisión.

“Básicamente ganaste dos veces, una por la lotería y otra por deshacerte de este aprovechado”; “Si prefiere priorizar un fideicomiso para perros por encima de la relación, es una señal de advertencia importante. Terminar con él demuestra que no estás dispuesta a perder el tiempo con alguien cuyos valores son tan diferentes”; “Confía en tus instintos: esto no solo tiene que ver con el perro”; “Quédate con tu dinero y sigue adelante. Te espera una vida mejor, deja a ese tipo atrás”, decían algunos de los comentarios en la segunda parte del posteo.

Con información de Crónica TV