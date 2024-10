Un grupo de amigos fue a un restaurante, no les cobraron una paella y el dueño tuvo una actitud que conmovió a todos. Los clientes se dieron cuenta del error y regresaron a pagar lo que faltaba. Sin embargo, el comerciante emocionó a todos con su pedido.

El hecho sucedió en Málaga, España y se viralizó en las redes sociales, luego de ser compartido por “SoyCamarero”, una conocida cuenta del sector gastronómico en X. Según la publicación, 12 amigos salieron a comer a un local de la zona. Sin embargo, tras pasar un gran momento en el lugar, pagaron la cuenta y se fueron.

Pero al otro día, al revisar el ticket, se dieron cuenta de que la factura estaba mal. Les habían cobrado menos dinero del valor total. Al analizar la cuenta, descubrieron que no les cobraron una paella para seis personas.

Podrían haber ignorado la situación, pero el grupo de amigos, de forma honesta, decidió hablar con el restaurante para pagar lo que faltaba. Sin embargo, el comerciante tuvo una actitud que sorprendió y emocionó a todos.

El dueño del local gastronómico, agradeció la actitud de sus clientes, pero rechazó la plata y pidió que el grupo usara esa suma para ayudar a alguien que realmente lo necesita. “Ayude si le parece a alguien que lo necesite, que duerma en la calle, o a quien usted vea conveniente, si no es ninguna molestia para usted, claro.”

De esta forma, la situación se viralizó y generó la reacción de los usuarios en internet. “Nos pasó exactamente igual. El dueño no nos cobró la diferencia cuando avisamos que faltaban tres parrilladas en la cuenta”; “Siempre, si nos cobran de menos, se lo digo al camarero y no espero que me den nada a cambio”; “Encima, la comida está buenísima. Más razón para seguir yendo.”

