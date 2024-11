Un joven fue al río, encontró una bolsa con cachorros abandonados y tuvo un valioso gesto que emocionó a todos. El hombre había ido para practicar surf. Sin embargo, todo cambió cuando se encontró con una indignante situación. "Hay que tener poco corazón", lanzó.

Se trata del usuario Carlos Luberriaga, quien compartió la situación en un video de TikTok, que tuvo más de 23 millones de interacciones. El hecho sucedió en un río de la localidad de Sarandí, Uruguay. Allí, el joven había ido a practicar barrenar en su tabla de surf, cuando escuchó un ruido.

“Algo está llorando, me intriga, hay algo que hace ruido… ¿escuchan? Y hay una bolsa ahí”, señaló. De esta manera se acercó y se llevó una sorpresa, cuando vio que en su interior habían unos cachorros abandonados. En tanto, solo uno de ellos había podido sobrevivir (de entre 4 y 5 perritos) y era el animal que estaba llorando.

“Qué lamentable, miren lo que es este pobrecito! Hay que tener poco corazón para tirar estas criaturas… te vas con nosotros”, lanzó rápidamente.

De esta forma, tuvo un valioso gesto que fue celebrado en las redes sociales. Carlos adoptó a la cachorrita a la que llamó “Emma”; además, aseguró que le transmite paz.

“Emma era una monja que me transmitía mucha paz en mi infancia, cuando tenía pesadillas. Me ayudó a dormir en paz, y siento que este cachorrito, con su serenidad, me da esa misma sensación”, contó sobre el nombre del animal.

En tanto, los usuarios de las redes destacaron su gran gesto. “"IMPRESIONA UN POCO TAMBIÉN ESTAR SOLO".. Al mismo momento procede a llorar el cachorro.. ¿será una señal? Creo que encontraste un compañero de aventuras..”; “Él gritó, luchó con todas sus fuerzas para ser escuchado, y lo logró!!!.. ahora son el uno para el otro”; “Voy a seguir a este señor solo para saber del perrito? Obvio”.

