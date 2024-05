A través de las redes sociales se dio a conocer en las últimas horas una insólita situación que protagonizó un joven, quien terminó avergonzado por un acción que lo hizo viral.

“Story time de cuando mi novio duró 40 minutos en un trabajo”, relató su pareja a través de un video publicado en TikTok.

Según se pudo apreciar en el clip, el usuario identificado como @davidpaez03 reveló que fue una entrevista laboral para un call center y quedó seleccionado. Pero renunció a los 40 minutos por una inesperada situación.

“Necesitaba trabajar. Tenía 18 años”, advirtió de antemano y agregó: “No entendía mucho qué estaba pasando”. De esta manera, detalló que a los pocos minutos dentro comenzó a escuchar a un hombre gritar e incentivar al equipo de venta.

“’Vamos que hoy se vende’ decía el tipo y yo estaba ahí tratando de llamar. Llamaba y me cortaban al toque. A los cinco minutos escucho plamplamplam ‘fulano vendió, fulano vendió'”, contó y agregó: “Yo decía ‘¿qué es esta locura?’”.

Luego de esto detalló que a los pocos segundos de aquella venta espamentosa, la compañera del cubículo de al lado le ofreció salir a fumar un cigarrillo. Él la siguió con su campera y su mochila y al ver la oportunidad no dudo ni un segundo: “Cuando salimos le dije a la piba ‘tengo que hacer unas cosas’ y me fui”.

“Me fui, no dije nada. Me empezó a sonar el celular que seguramente me estaban llamando y no atendí más y me fui”, dijo mientras su pareja se reía y le decía que había hecho “un papelón”. “Después llamé a otro laburo, fui a la entrevista y al otro día empecé en un local de ropa”, reveló el final feliz.

Su historia se volvió furor en las últimas horas en las redes sociales y miles de personas comentaron. Algunas indignadas por su “falta de responsabilidad”, pero la mayoría apoyó la actitud del joven y lo defendió: “Hiciste muy bien”.