Fue a hacerse las uñas, intentó pagar con la tarjeta alimentar y recibió una inesperada respuesta

Una mujer en Entre Ríos decidió usar la Tarjeta Alimentar para ir a hacerse las uñas y se llevó, claro, una sorpresa a la hora de querer pagar por el servicio de manicura.

Eric Scheifler, un joven manicurista que se dedica a compartir sus trabajos en su cuenta de TikTok, indignado esta vez, optó por contarles a sus seguidores el insólito pedido de la mujer que “No tenía efectivo y quería pagarme con la tarjeta Alimentar, la que da el gobierno”, confesó enojado.

La joven madre había sacado un turno a través de sus redes sociales para hacerse las uñas con Eric. A pesar de su forma seca y cortante para comunicarse, él le dio una cita y hasta ahí todo marchaba bien. El problema comenzó al momento de pagar. Eric le había indicado los medios de pago y ella aceptó abonar con tarjeta, pero nunca aclaró con cuál.

El joven contó luego que la mujer de unos 20 años fue a su local, se realizó el trabajo, y cuenta que “me va a pagar y le digo: ‘Pero con recargo, por la tarjeta’. Me da la tarjeta, la paso por el posnet. Denegada. La paso de nuevo. Rechazada. La miro y era la Tarjeta Alimentar”.

Indignado, el profesional relata, “¿Cómo me vas a venir a pagar las uñas con la tarjeta en la que te están dando plata para tus hijos, que se supone que no tenés dinero para comprarles de comer? Obviamente, la tarjeta me da rechazada porque yo no vendo alimentos, gente”, reflexionó el creador de Eric Nails, que atiende a celebridades como Wanda Nara y Pampita, con quienes tiene fotos en su perfil en las redes.

COMO TÉRMINO LA HISTORIA

“‘¿Y cómo te puedo pagar? Porque no tengo otra cosa para pagarte’, me dice. ‘No -le digo-. Llamá a alguien, pedile a alguien que te traiga el dinero o dejame tu celular, tu documento y andá a buscar la plata’. Porque si no, no me paga más”, cuenta el joven en su TikTok.

“Llamó a alguien, tuvo que quedarse acá en el sillón esperando, yo tuve que quedarme sentado, al p..., en mi horario de comer. En ningún momento se disculpó, (tenía) la peor de las ondas. Se había hasta enojado porque no le cobraban con la Tarjeta Alimentar”, añadió Eric en su posteo de TikTok.

Para concluir, el joven le contó a sus casi 700 mil seguidores: "Quedé indignado, porque tras que esa plata es de nuestros impuestos, la usa para hacerse las uñas, y no para darle de comer a los hijos. ¿Qué hubiesen hecho en mi lugar? Yo estaba nulo, no lo podía creer. Ahora se los cuento, pero en el momento... ay, Dios, pero bueno”.