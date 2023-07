Durante este fin de semana, en las redes sociales se volvió viral un vídeo publicado en Tik Tok, que hizo emocionar a todos.

El usuario @rodripaez_ recibió miles de “me gusta”. En las imágenes puede verse el especial momento en que le hace un conmovedor pedido a su papá.

Rodrigo decidió darle una grata sorpresa a Daniel, el hombre que lo crió como su hijo, invitándolo con día y horario para firmar los papeles de adopción.

“Gracias, Dany Paez, por ser más que mi papá. Sos mi confidente, mi mejor amigo, gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mi como tu hijo. Siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia, sino el amor que sale desde el corazón”, escribió junto al video.