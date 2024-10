Una mujer estacionó su auto para ir a comprar y cuando regresó explotó de furia al descubrir lo que había. Luego, utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación y generó un fuerte debate en las redes. En tanto, el video que compartió a través de TikTok, superó las 400.000 visualizaciones y los 25.000 me gusta.

La mujer identificada como Steph Arneill, de Queensland, Australia, señaló una sorpresiva situación que le ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial. Al regresar al lugar para sacar su vehículo, descubrió que otro auto estacionó sobre la línea divisoria.

Sin embargo, ese pequeño detalle le generó malestar, por lo cual utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido. “No sé cómo voy a meter mi cochecito”, señaló al mostrar que no podía colocar el cochecito de bebés.

Además, el baúl estaba prácticamente bloqueado. No obstante, luego de unos intentos, logró abrir el baúl, pese al temor de chocar o rayar el otro vehículo.

“Odio a los desconsiderados como este”, señaló por el otro conductor. “Espero que vean este video”, lanzó. Luego de luchar, pudo colocar el cochecito dentro del vehículo y además dejó una nota en el parabrisas del auto.

Por su parte, los usuarios respondieron a la situación. “Si necesitas usar el baúl, ¡no des marcha atrás!”; “Hasta que no seas madre, no entenderás los inconvenientes y la rabia interna que esto causa”; “No creo que sea algo tan molesto, no es el fin del mundo”; “La mayoría de los lugares de estacionamiento son demasiado pequeños”.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR