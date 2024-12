Una joven estaba por entrar al a un boliche con sus amigos, le sucedió lo peor y la situación se volvió viral en las redes sociales. La joven estaba llegando con amigos a bailar y una inesperada situación la hizo cambiar de planes. "Me quiero ir", señaló.

El hecho sucedio en cercanías de un local nocturno de Costanera Norte, Buenos Aires. El video fue compartido por unas de sus amigas en TikTok (@sharxn___) generó casi 2 millones de interacciones. “POV: tu amiga se da cuenta de que antes de entrar al boliche que se puso dos zapatos distintos”, señaló.

De esta manera, mostró cómo su amiga se dio cuenta que tenía diferentes zapatos y por lo tanto no quería entrar al boliche, dando a entender que todos se iban a dar cuenta de esa situación. “No quiero ir así, me quiero ir”, señaló.

El inesperado viaje de Gianinna Maradona a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly que sorprendió a todos

“Nadie te va a mirar los pies, estás hermosa. Yo me di cuenta recién cuando me dijiste vos”, señaló una de sus amigas. En tanto, una de sus amigas, le ofrecio intercambiar los zapatos, para que pueda ir con los de ella.“Queda para la anécdota, parece que tenés un pie esguinzado nomás”, se escucho decir a otra de las mujeres, al finalizar el video.

Le arruinó el cumple a Wanda: se filtró un video de Icardi y la China Suárez a "los besos furiosos"

En tanto, despertó la reacción de todos los usuarios. “La amiga que le dice que le cambia las botas es la verdadera”; “Lo importante es marcar tendencia. Con actitud nadie lo nota , moda nueva”; “Si no lo decia, no me daba cuenta...”; “Lo peor de todo es que nadie va a mirar las botas”.

Con información de TikTok (@sharxn___), redactada y editada por un periodista de ADNSUR