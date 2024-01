El fenómeno de TikTok sigue sorprendiendo con nuevos videos virales, y esta vez un joven argentino residente en España ha llamado la atención con una comparación de precios entre ambos países.

“Dicen que en Argentina los prestán mano a mano con los de Europa, así que vamos a chequear”, arrancó en su introducción el influencer Manu Guija.

El tiktok reside en Madrid y considerando el aumento de la inflación en los supermercados argentinos, tomó su celular y comprobó la diferencia de precios.

Para eso escogió los mismos productos para compararlos, la cotización que hizo Manu fue 1 euro = $1.250 pesos.

Fue al supermercado, compró productos de primeras marcas y sorprendió a todos por el precio que pagó

“Una cosa antes de que me salten a la yugular, esto no es representativo de nada, no es la canasta básica, son productos random que elegí yo”, aclaró.

CUÁL ES LA DIFERENCIA DE PRECIOS EN UN SUPERMERCADO DE ESPAÑA Y ARGENTINA

🍟Papas Lays 134 gramos: en España 1,99 euros / en Argentina $2.562,90 (1,99 euros)

☕Café instantáneo Nescafé 100 g: en España 4,39 euros / en Argentina $4.040 (3,25 euros)

🥃Coca Cola regular de 2,25 litros: en España 1,99 euros / en Argentina $2.175 (1,75 euros)

🥛Litro de leche Día: en España 0,91 euros / en Argentina $699 (0,75 euros)

🍺Lata de cerveza de 500 ml: en España 1,29 euros / en Argentina $1.200 (0,95 euros)

🍌Kilo de banana: en España 1,11 euros con descuento / en Argentina $1.890 (1,51 euros)

🪥Pasta de dientes Colgate: en España 1,99 euros / en Argentina $2.062,50 (1,65 euros)

🍞Pan estilo artesano Bimbo: en España 2,59 euros / en Argentina $2.780 (2,55 euros)

🍶Litro de aceite de oliva: en España 9,79 euros / en Argentina $13.799 (11 euros)

🍲Fideos tirabuzón: en España 0,84 euros / en Argentina $1.055 (0,88 euros)

🧼Jabón Dove: en España 1,10 euros por unidad / en Argentina $885 (0,71 euros)

Caja de preservativos de 12 unidades: en España 9,15 euros, 0,75 la unidad / en Argentina las 6 unidades $8.107,50 (1,10 euros la unidad).

Para finalizar el joven dice que los precios en Argentina están “picantísimos”. Además, agrega la diferencia de salarios que hay entre los países: “El problema es que acá (por España) el salario mínimo es de 1.134 euros y entiendo que allá (Argentina) 1.300.000 de pesos no lo cobra todo el mundo”.