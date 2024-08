Un video que se volvió viral en las últimas horas muestra la sorprendente reacción de una madre al recibir un regalo especial de cumpleaños por parte de sus hijas.

El hecho ocurrió en la provincia de San Luis y se dio a conocer a través del clip publicado por la usuaria @guadisuarez en TikTok.

Las hermanas planearon sorprender a su progenitora con un automóvil rojo como obsequio por su cumpleaños. Con los ojos vendados, la mujer no se esperaba semejante presente y cuando le quitaron la venda, su reacción fue inesperada.

La madre, visiblemente emocionada, se desvaneció y quedó tendida en medio de la calle, generando el pánico entre sus hijas. Entre risas y preocupación, intentaron hacerla reaccionar, incluso avisándole que se acercaba la policía.

Afortunadamente, luego de unos segundos, la mujer volvió en sí, abrazó a sus hijas y finalmente pudo subirse al vehículo para probarlo.

El video titulado "La humilde reacción de mi mamá" se viralizó rápidamente en TikTok, acumulando casi 370.000 reproducciones y miles de comentarios. Los usuarios destacaron la emotiva respuesta de la madre, entre la emoción, la risa y el susto.

"Me la pusieron difícil. No sé si emocionarme, reírme o llorar", "Yo cuando me llegue la tarjeta este mes" y "La retan a la madre encima, amé sus risas", fueron algunas de las reacciones en la plataforma.