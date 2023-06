Empresaria desde chica: su familia le ofreció hacerle la fiesta de 15 años, pero ella eligió fundar su propia verdulería

El deseo de la quinceañera sorprendió a su familia y también a sus amigos. Natalia, una adolescente que vive en Guatemala, optó por un festejo diferente.

Sus padres le ofrecieron una tradicional fiesta que sería soñada para muchas chicas de su edad: el regalo incluía música, comida, y un vestido largo. Pero ella deseaba otra cosa: optó por comenzar con su propio emprendimiento.

La joven guatemalteca decidió no realizar el festejo y emprender, desde una edad temprana, en su propio negocio. Su papá se mostró orgulloso de ella y la felicitó.

¡Un escándalo!: Anunció que su pareja estaba embarazada y una actriz de cine porno lo acusó de ser infiel

Natalia, residente de Quesada, Jutiapa, en Guatemala, sorprendió a muchos usuarios con su elección. La joven decidió priorizar sus ingresos y le pidió a su padre que la ayudara a abrir el comercio. El posteo obtuvo más de 13 mil likes y, si bien fue aplaudido por muchos usuarios en las redes sociales, otros lo criticaron duramente.

“Con quince años tiene edad de estudiar y estar con los amigos. Es menor de edad, no sé como están las leyes en tu país en el mío hasta la mayoría de edad, los 18, no se puede montar un negocio ni trabajar legalmente”, “Bendiciones y éxitos”, “Esa muchacha me llena de orgullo, Qué joven tan inteligente”, “¡Una emprendedora que tiene los pies en la tierra!”, “La felicito, pensó bien en su futuro”, “No inventen, ¿Quién se alegra porque una niña trabaje? Mándenla a estudiar, hacer deportes, arte, idiomas, baile... que pida un viaje o algo así para sus quince, va a tener toda su adultez para trabajar”, fueron algunos de los comentarios en la red social.