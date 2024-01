Cristian Jeremías, también conocido como 'el Jere' en su casa, es un joven artista de 27 años que realiza sus performances diarias en los semáforos de Comodoro para juntar el dinero necesario para cada jornada.

El pasado lunes, el video se propagó rápidamente en las redes sociales, capturando la atención de numerosos seguidores. En medio de la viralidad, Pin mostró un talento "oculto" que salió a la luz, despertando el asombro entre los usuarios.

El popular personaje "Pin" se convirtió en el "Rey Pinusa" después de interpretar la canción “Corazón de Acero” del famoso cantante cordobés, el Rey Pelusa, quien cuenta con una extensa carrera artística de más de 45 años.

Sin duda, el joven hincha de Jorge Newbery ha causado sensación con su actuación viral. Su talento trascendió inesperadamente y ahora su público lo reclama para presentarse en el Aniversario de Comodoro Rivadavia. ¿Tendrá su oportunidad?

CÓMO ES LA LETRA DE LA CANCIÓN CORAZÓN DE ACERO

Tu me dices que no quieres

Que yo me hacer que a tu lado

Que me muero por las ganas

De sentir tu cuerpo cerca

Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco...

Siento que mi piel se muere por rozar tu piel..

Es tu corazón de acero y no encuentro el modo...

De poder salir del sueño donde te invente...

Tu me dices que no mire

A tus ojos frente a frente

Que puedes enamorarte

Y eso a ti no te conviene

Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco...

Siento que mis manos muere por rozar tu piel..

Es tu corazón de acero y no encuentro el modo...

De poder salir del sueño donde te invente…

Tu me dices que te olvide

Porque ya no crees en nadie

Y yo quiero convencerte

Porque quiero ser tu amante

Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco...

Siento que mi piel se muere por rozar tu piel..

Es tu corazón de acero y no encuentro el modo...

De poder salir del sueño donde te invente…

Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco...

Siento que mis manos muere por rozar tu piel..

Es tu corazón de acero y no encuentro el modo...

De poder salir del sueño donde te invente