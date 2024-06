En los últimos días, una insólita y triste historia se hizo viral a través de las redes sociales a raíz de un llamativo sorteo que sorprendió a todos.

La protagonista, Candela Fassino, descubrió que su novio la engañó con su mejor amiga y tomó una drástica decisión: regaló entradas para la Copa América 2024.

SU NOVIO LA ENGAÑÓ Y REGALÓ SUS ENTRADAS DE LA COPA AMÉRICA

La joven compartió un video en su Instagram y contó sus planes. “Hola a todos. Acá la boluda les habla, ahora cornuda. Su novio la acaba de cagar con su mejor amiga y miren lo que tengo acá”, comenzó ante la cámara y siguió: “El boludo se dejó las entradas para la Copa América, para los próximos dos partidos, y como quien les habla le iba a regalar los pasajes, ahora lo va a sortear todo”.

Candela no solo anunció el sorteo sino que también relató cómo descubrió el romance entre su amiga y su novio. Según dijo, hacía muy poco habían iniciado la relación y el día del debut de la Scaloneta ante Canadá por Copa América se juntaron a ver el partido en una casa con sus grupos de amigos.

“Le pregunté por qué le escribió y no me supo explicar demasiado, así que abrí el chat y me di cuenta de que la conversación estaba borrada porque los últimos mensajes que no tenían mucho sentido, había muchos enviados de la nada”, aseguró.

La joven explicó solo recibió una negación rotunda pero sus dudas eran muchas entonces decidió llamar a su amiga. “Le saqué con mentira-verdad lo que había pasado y explotó todo”, reveló y comentó que el sorteo es para “pegarle donde más le duele” a su ahora ex.

Aunque en un primer momento su idea era asustarlo con regalar las entradas, Candela optó por hacerlo de verdad ante la viralización de su historia. “La reacción de él fue caótica, me está buscando por todos lados, me hace llamar por todos sus amigos y a medida que los bloqueo, consigue nuevos números para llamarme”, contó sobre cómo se tomó el chico su plan.

“Ya ni sabe cómo pedir perdón, pero es más que evidente que lo lamenta por la reacción que tuve yo y no por lo que hizo”, expresó sin vueltas. Por último, dijo que en caso de que la persona ganadora no pueda viajar a Estados Unidos se las entregará igual. “Que esa persona decida, por ahí las quiere vender o regalárselas a otra persona que ya esté allá. Ojalá salga algo lindo de tanto caos que estoy viviendo ahora en lo emocional”, concluyó.