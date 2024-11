Una mujer viajaba en colectivo y vivió momentos desconcertantes por la actitud del chofer. La mujer tomó el transporte de colectivos para viajar a su casa y luego ir a estudiar; sin embargo, quedó sorprendida al descubrir lo que hizo el conductor.

La mujer, identificada como Lu Prieto, utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación, que se viralizó en TikTok, donde su video superó los 1,2 millones de interacciones.

“Estoy en un autobús. Se bajó el conductor, literalmente. Es que les voy a mostrar por qué me quedé sola”, comenzó diciendo. “Digo, habrá ido a hacer pis”, pensó. Sin embargo, quedó paralizada cuando descubrió la actitud del chofer.

“No, es que no fue a hacer pis. Lo estoy viendo en la terraza de un bar tomando un café”, aseguró. “Por favor, ¿podés aparecer? Entro a clase en menos de una hora, tengo que ir a casa a cambiarme porque vengo de trabajar”, explicó. En tanto, recordó que es la segunda vez que enfrenta una situación similar.

Por su parte, los usuarios respondieron al video viral. “Jajajaja, ¿te imaginas la cara del profe cuando la chica llegue tarde y le explique lo del autobús?”; “Su descanso no es su problema; que la empresa ponga solución, son muchas horas conduciendo y no se puede”; “A mí me deja encerrada sin decir nada y llamo a la policía”; “Se llama llegar a la última parada y no hacer caso”.