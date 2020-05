CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una infidelidad quedó al descubierto por una torpeza cometida por el dueño del teléfono, quien cometió un doble error: engañar a su pareja y mandarle un mensaje a la amante olvidando que tenía el celular conectado por Bluetooth al equipo de audio de su auto.

Esposa Descubrió Infidelidad Cuando Llamó Con El Celular Conectado Al Carro

El engaño a la mexicana quedó grabado en un video que la esposa del hombre grabó mientras presenciaba la infidelidad.

Según detalla Telefé Noticias, el marido se bajó del coche y se alejó unos metros, dejando a su esposa arriba del vehículo.

Allí, la mujer escuchó con claridad una voz femenina que le decía: "Hola, mi amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué? ¿Si nos vamos a ver hoy o no?".

Se desconoce cómo terminó la historia entre la pareja pero ahora el video es uno de los de Tik Tok más comentado del momento.