El Parque Nacional Tierra del Fuego es conocido por su rica biodiversidad y la presencia de diversas especies de animales, incluyendo zorros, aves y castores. Sin embargo, es inusual que un zorro se acerque tan cerca de los humanos en busca de alimento.

En un sorprendente y adorable encuentro, un conductor capturó en video el momento en el que un zorro se les acercó a pedir comida en el sitio ubicado en Ushuaia..

El video, que se volvió viral en las redes sociales, muestra al zorro caminando cautelosamente hacia el automóvil mientras el conductor se niega a darle comida.

“Un caradura el zorro, viene a pedir comida pero no te vamos a dar nada. Nosotros no damos comida a la fauna salvaje, no te enojes”, le dice entre risas el hombre que se sorprendió con el animal.

“Ahí le saco fotito. Es hermoso, pero no le voy a dar nada. Se acerca porque la gente le da de comer, no hay que darle de comer”, cerró.

A pesar de esto, el video ha generado ternura entre los usuarios de las redes sociales, quienes han expresado su admiración por la belleza y la valentía del zorro. Muchos también han aprovechado la oportunidad para recordar la importancia de preservar y respetar la vida silvestre en su hábitat natural.