Amigos hasta el fin: hallaron muerto a senderista desaparecido desde agosto y su perro nunca lo abandonó

Un senderista que estaba desaparecido desde agosto en las Montañas Rocosas de Estados Unidos fue encontrado muerto a fines de octubre, pero su perro, un Jack Russell terrier, logró sobrevivir durante todo este tiempo y se quedó junto al cadáver de su dueño.

La víctima fue identificada como Rich Moore, un vecino de 71 años de la localidad de Pagosa Springs, que, junto a su mascota Finney, había salido el 19 de agosto rumbo a la cima de la montaña Blackhead, ubicada en Colorado.

Según el diario Denver Gazette, un cazador encontró el cuerpo de Moore el 30 de octubre, unas diez semanas después de su desaparición. Junto a él estaba su perro, que había perdido la mitad de su peso.

Delinda Vanne-Brightyn, miembro del equipo de Búsqueda y Rescate de Taos (TSAR), contó en diálogo con CNN que las autoridades habían realizado un exhaustivo rastrillaje desde la montaña hacia el estacionamiento donde la víctima había dejado su auto. Pero no habían logrado encontrar al hombre.

Las autoridades aún investigan la causa de la muerte de Moore, pero señalaron que no se sospecha de ningún crimen. Según dijeron, por las condiciones “extremadamente rigurosas” del camino, Moore podría haberse caído y lastimado mientras subía o bajaba de la montaña.

Por otro lado, Vanne-Brightyn señaló que, a pesar de que el perro estaba muy flaco y había soportado mucho frío, estaba en un buen estado de salud. Según dijo, la mascota sobrevivió tomando agua de los arroyos de la zona y comiendo pequeños animales como ardillas.

“La lealtad de ese perro nos hace llorar a todos”, remarcó. Y explicó que el animal quedó bajo custodia de la división de Control de Animales de la Oficina del Sheriff del condado de Archuleta antes de ser devuelto a sus otros dueños.

Decenas de personas recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias a la familia de Moore y elogiar a Finney como un “héroe”, indicó el diario The New York Post.

“Es tan triste y, sin embargo, tan hermoso que el pequeño Jack Russell se haya quedado con él durante todas estas semanas... A veces las tragedias nos recuerdan el vínculo entre el hombre y su mejor amigo”, escribió una persona en Facebook.

“Lamento mucho que este hombre haya muerto, pero me alegro de que su perro haya estado a su lado todo el tiempo. Y me alegro de que el perro sobreviviera. Los humanos no merecemos a los perros. Este leal compañero se quedó con su mejor amigo hasta que se los llevaron a él y a su mejor amigo”, escribió otro.

“No hay amor como el amor incondicional de los perros. Qué fidelidad”, dijo otra persona.

Un caso similar ocurrió en mayo de 2022, cuando un senderista de 74 años que estaba en la montaña Mingus en Prescott, en Arizona, fuera encontrado muerto tras haber estado desaparecido durante casi una semana.

La víctima estaba con su perro, que permaneció junto con él hasta que los rescatistas llegaron. Según el adiestrador canino Russell Hartstein, “no es extraño” que un perro desarrolle una lealtad tan intensa hacia su dueño.