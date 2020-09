Una persona mayor tiende a ser mansa y sabia. Y si bien el mundo a su alrededor va a una velocidad superior a la que ella logra adaptarse (sobretodo por la tecnología), suele conservar su paciencia y calma. Esto sin embargo, no fue lo que le paso a un joven que agregó a su abuelo a un grupo de WhatsApp.

Según se puede ver en la captura de pantalla que compartió en sus redes, una familia lo añadió y le comentaron de qué se trataba. “Bienvenido abuelo. Es el grupo de la familia”, le explicó el joven. A lo que el hombre mayor le contestó unos pocos minutos después: “Vete a la mierda”.

El joven explicó que la charla con su abuelo era real

“Mi abuelo tiene movil y le hemos metido en el grupo de la familia”, escribió junto a la captura que publicó en Twitter. Este se volvió viral inmediatamente y ya superó los 80 mil likes. Los usuarios estallaron en risas con la conversación aunque algunos dudaron de la veracidad de la conversación. A estos, el joven les contestó: “Para la gente que dice que es mentira, mi abuelo es así de vacilón jajajaj”.

“Le he dicho a mi abuelo que se ha hecho viral y ha dicho que no le extraña que hay muchos gilipollas en el mundo jajajajjaj”, escribió luego. Con los siguientes dos tweets acumuló 580 Me Gusta.