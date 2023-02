¿Romance en puerta?: Daniela de Gran Hermano confesó que L-Gante le envía mensajes

Una de las participantes más cononcidas de Gran Hermano recorrió los programas de tv luego de su eliminación, y dio a conocer que un famoso cantante de cumbia la contactó a través de las redes sociales.

Se trata de L-Gante, quien le envía mensajes. Pestañela estuvo de invitada a Biri Biri y habló de la repercusión que tuvo un TikTok que grabó bailando el tema Session en el Barrio #8, de L-Gante.

De manera inmediata, el cantante de cumbia 420 no tardó en hacerse eco del mismo, mandándole un sugestivo mensaje. “Si pinta”, escribió Elián.

Al respecto, Celis señaló: “¿Qué sería si pinta? No me lo esperaba...”. También reveló que el artista le mandó un audio corto pero en modo efímero. “Todavía no le respondí. El mensaje fue tranqui. Me llegaron mensajes más picantes, de jugadores de fútbol, tiktokers y cantantes”.