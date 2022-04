Es sabido que los viajes en avión pueden resultar incómodos para los pasajeros. A los largos trayectos que en general se cubren durante los mismos se suma el poco espacio entre los asientos y la imposibilidad de acomodar los respaldos a una postura confortable.

Ante esta situación, y para ganar al menos un poco de comodidad, muchas personas optan por sacarse los zapatos en una decisión que, por los efectos una cabina presurizada a 10 mil metros de altura, puede generar dificultad para volver a colocárselos.

Sin embargo, en las últimas horas se volvió viral un consejo de expertos recomendando no descalzarse dentro de las aeronaves, destinado a evitar situaciones potenciales desagradables.

“Las cabinas se limpian antes de cada vuelo, pero eso será más superficial en un giro rápido cuando solo hay 15 o 20 minutos para hacerlo”, explicó el piloto Patrick Smith de Ask the Pilot al medio estadounidense Travel+Leisure dando a entender que los aviones no son un espacio limpio.

“Cuando se derrama algo (comida, bebida, fluidos corporales), el equipo de limpieza eliminará la mancha, pero no necesariamente desinfectará toda el área donde podrían propagarse los gérmenes”, agrega la publicación.

Y suma, en voz del propietario de SyQuest USA, una compañía que fabrica productos de limpieza utilizados en aviones, David Krause: “Quienes decidan caminar descalzos podrían contraer bacterias y virus, lo que podría tener un impacto negativo en tu salud. Del mismo modo, la preocupación de contraer una infección por hongos siempre está presente”.

En cuanto a los líquidos presentes en el piso del baño, por último, se destaca que los auxiliares de a bordo no están obligados a limpiarlos.