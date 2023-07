Un joven salió y compartió una merienda con su abuela. La tierna imagen se viralizó y emocionó a todos. El hombre, compartió en su cuenta de Twitter la situación que rápidamente cautivó las redes sociales.

Sin embargo, antes de salir, la mujer le realizó una consulta que despertó todo el amor de un nieto a su abuela.

“Hoy fui a merendar con mi abuela y me dijo si no me daba vergüenza que me vieran con ella , si supiera lo afortunado que soy de tenerla", escribió Mauricio Vieyra en el tweet.

La publicación, alcanzó más de 7 millones de interacciones y superó los 9 mil me gusta.

LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS

“Decile que la amo y que ojalá yo pudiera sentarme así a tomar la merienda con mi abuela”; “Se me metió una abuelita linda en el ojo”; “Decile que es hermosa”; “Sí. Eres muy afortunado. ¡Disfrútalo y cuídala mucho!”; “Que linda”; “Qué no daría yo por una última merienda con mi abuela”.