"Chile no existe", el posteo viral que desató la polémica "terraplanista" 😂

Si bien la captura de pantalla se ve pixelada y es difícil determinar su veracidad o si se trata de un comentario sarcástico, lanzó la "teoría" de que "Chile no existe".

En el posteo el usuario cuenta haber visto vio un documental en el que en ese país "las casas parecen de cartón" y las personas lucen como "actores" porque incluso "miran a la cámara".

Además, dice que ha hecho investigaciones y que "todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo".

"Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI (imagen generada por computadora), señala la publicación.

Como era de esperar, además de las críticas, en las redes sociales se multiplicaron los memes, cargadas hacia el usuario y comentarios repletos de sarcasmo: