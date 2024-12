¿Acabó todo mal? Yanina Latorre se puso picante y reveló cuál fue la peor experiencia sexual que tuvo

Yanina Latorre sorprendió a todos y sacó a la luz una insólita confesión íntima mientras se refería a cuál había sido su peor experiencia sexual. La ‘chimentera’ no se guardó nada para analizar una de las situaciones que le tocó atravesar hace tiempo.

La periodista estaba llevando adelante un debate en la radio donde en uno de sus aportes indicó que no le gusta el término “hacer el amor”, entre otras cuestiones.

Latorre opinó que, primero, "hay que separar el sexo del amor. Cuando cog... cog...”, afirmó. Y en ese tenor, resaltó: “no me gusta la gente que hace el amor”.

“Cuando en el momento del coito te dicen ‘te amo’, ‘te voy a hacer un hijo’, no va. A mí me la seca. Y hay algunos boludos que se enamoran y te dicen ‘sos el amor de mi vida, nunca goce así'”, continuó, sin filtro.

Cuál es el corte de carne más económico para reemplazar el peceto y hacer un vitel toné

No obstante y yendo al frente como se la conoce, manifestó qué es lo que más detesta al momento de estar en el acto:“¿Sabés lo que odio? El que termina de acabar y te llora porque se emociona, porque parece que c... fue lo mejor que le pasó en la vida”. “A mí me pasó por eso lo estoy diciendo, pero no voy a decir con quién”, dijo.

“No me llores... ¿Viste eso que son como que la conexión, que te miran a los ojos? No me mires a los ojos porque no me interesa. Solamente quiero que me des bomba, bomba y bomba”, concluyó.