Con mucha tranquilidad en medio del escándalo, ‘Maxi’ López le respondió a Mauro Icardi después de haberlo insultado en los chats del escándalo con Wanda Nara e incluso le hizo un picante desafío al goleador.

El dueño del Birmingham City de Inglaterra fue encarado por dos periodistas de LAM y dio su versión de los hechos afirmando que en ningún momento se enteró de los dichos en contra suya y que también hubo algo que quedó pendiente entre ambos.

“Estoy super tranquilo. Estoy concentrado en mis chicos, vine a pasar unos días acá", explicó López mientras dialogaba con dos cronistas de exteriores del reconocido programa de espectáculos.

Además, negó sentirse impactado por las conversaciones del escándalo: “no vi nada de los chats, no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”, opinó. Y agregó: "lo que él diga o lo que él haga es cosa de él".

La contundente reacción de 'Maxi' López tras haberse enterado de las críticas de Mauro Icardi

“(Icardi) Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”, concluyó el ex River y Barcelona, entre otros equipos.

Cabe recordar que la nueva pareja de la ‘China’ Suárez había tildado a López de “gordo pelotu…” y otros insultos más que, según el actual empresario en sus recientes declaraciones, nunca llegó a enterarse de ello.