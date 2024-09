El 30 de agosto de 2013, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) decidió por unanimidad crear la carrera de Medicina. Pero su creación se comenzó a gestar muchos años antes. Allá por 2009, durante el rectorado de Adolfo Genini, cuando se juntaron más de 2 mil firmas que apoyaron la iniciativa, sumado al acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación, de la Provincia y del Municipio de Comodoro Rivadavia. Fue entonces que el vicegobernador de la provincia en ese entonces, Mario Vargas, solicitó a la UNPSJB la confección de un estudio de factibilidad que luego realizó la Universidad de La Plata. Su resultado fue positivo, y en 2013 finalmente se aprobó su creación. El próximo año se cumplirá una década desde el inicio de la carrera de medicina en la ciudad, y a la fecha ya certificó a 26 médicos graduados y formados localmente, conocidos como "Made in Comodoro". Además, otros dos estudiantes están en la etapa de finalización de sus títulos, mientras que en las aulas una nueva generación de futuros profesionales sigue el mismo camino. Horror en Comodoro: tiraron ocho cachorros desde un acantilado y ninguno sobrevivió La carrera de medicina, sin dudas, ha logrado dar respuesta a una demanda que tenía no solo la ciudad petrolera, sino toda la provincia de ofrecer formación universitaria en áreas esenciales para el desarrollo de la comunidad. Y, además, ha contribuido a la salud local al contar con profesionales capacitados que conocen las particularidades de la población, mejorando así la atención médica en la comunidad.

FORMADA ÍNTEGRAMENTE EN CHUBUT

Chiara Arcioni, una de las primeras egresadas de la carrera, culminó el pasado 1° de septiembre su residencia en Clínica Médica en el Alvear, y así se convirtió en la primera egresada de esa especialidad.

"No lo puedo explicar con palabras, pero cuando me dijeron que abría la residencia, no dudé. Era el destino”, contó sobre la especialización que llevó adelante en el hospital de zona norte.



Chiara aún no sabe dónde la llevará el destino, pero sí reconoce que en la docencia hay algo que le gusta, además de la atención al paciente, cara a cara.

“Me gusta ese fogueo de estar con un equipo de trabajo, la docencia también y me gusta mucho la parte humanitaria de la medicina: el tratar con el paciente, el tratar de entenderlo, el tratar de aliviar alguna dolencia…me gusta mucho el contacto con el paciente”, dice con orgullo la primera médica Made In Comodoro, un logro de la universidad pública, más allá de Buenos Aires.