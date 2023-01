El 31 de diciembre venció la ley de moratoria que permitía que mujeres y hombres en edad de jubilarse pudieran ingresar a un plan de pago para acceder a la jubilación en caso de no contar con los 30 años necesarios de aportes. Desde el 1° de enero ya no se encuentra vigente y ahora quienes no cuenten con la cantidad total de aportes, no podrán jubilarse.

La Cámara de Diputados durante diciembre no dio quórum para el tratamiento del proyecto de ley del Plan de Pago de Deuda Previsional, impulsado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que ya había obtenido media sanción en junio.

La titular de la ANSES de Comodoro Rivadavia, Renata Hiller, calificó de “gravísima” la situación en diálogo con ADNSUR y dijo que esto contemplará que solo “solo 1 de cada 10 mujeres” , que cuenten con la edad jubilatoria y los 30 años de aporte solo podrán jubilarse.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Y reconoció que la situación "no es mucho mejor" para los hombres porque en su caso solo 3 de cada 10 tienen esa cantidad de aportes a la edad de jubilarse.

Hiller explicó que la ley que se encuentra en el Congreso de la Nación prevé - como ya venía sucediendo con la anterior ley sancionada en 2014 y prorrogada en junio pasado, que las personas que no lleguen a la cantidad total de aportes puedan ir pagándolos en cuotas pero accediendo de igual manera a la jubilación

“Lo que estamos esperando es que esto pueda ser discutido en sesiones extraordinarias porque sino de 10 vecinas que tenemos solo una podrá jubilarse”, lamentó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

➡️ ¿QUÉ CONTEMPLA LA NUEVA LEY?

La referente de Anses recordó que en si proyecto de ley previsional “no es estrictamente una moratoria” donde puede haber condonaciones, sino un plan de pago de deuda “donde mujeres y varones que lleguen a la edad jubilatoria, y no cuenten con la cantidad de años, puedan pagar a través de un plan de cuotas puedan pagar ese aporte que les esta faltando”.

Y otra novedad que incorpora es que permitirá a personas que no cumplieron la edad jubilatoria, que les faltan 10 años para jubilarse y que saben que no tienen la cantidad de años de aportes, poder ir abonando el monto pendiente para llegar a la edad jubilatoria ya con todos los aportes.

“Se contempla que aquellas personas que les faltan 10 años de aporte puedan ir anticipando ese aporte de manera voluntaria y flexible” a través de un plan de cuotas", precisó y aclaró que el plan de pago suspenderse y retomarse sin perder las cuotas pagadas