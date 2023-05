Wanda Nara contó su versión sobre cómo fue el accidente que terminó con un motociclista herido

Este jueves por la mañana, camino a los estudios de grabación de Telefe, Wanda Nara presenció un accidente y terminó involucrada.

El auto que trasladaba a la conductora del reality de cocina conocido como Masterchef estaba a pocos metros de un motociclista, que quedó tendido en la vía pública. La empresaria se bajó a asistir al hombre y luego continuó camino a Martínez, donde tienen lugar las grabaciones del programa.

Según detalló Pampito Perelló en Intrusos (América), la empresaria no se encontraba manejando el vehículo, ya que cuenta con chofer personal. “Estaba yendo a grabar y tuvo este accidente. Esto acaba de ocurrir”, comentó el periodista.

En el programa conducido por Flor de la V, mostraron las imágenes en las que se ve al motociclista sin el casco tirado en la calle con su vehículo al lado. Detrás del hombre está Wanda Nara, quien parece sostener la mochila del hombre. “Hicieron lo que tenían que hacer, frenaron y ayudaron al señor”, agregó el panelista.

Al ver las repercusiones que había tenido la información, Wanda aprovechó un alto en las grabaciones para difundir un mensaje con su versión. “El auto que me traía 7 de la mañana al canal, venía por Libertador camino a Martínez, y el accidente del señor de la moto era del otro carril”, afirmó, mencionando que el incidente vial se había producido con el tránsito en sentido a capital, aunque sin precisar la altura.

“Veo el impacto, con mucha precaución miré hacia atrás porque obviamente venían todos los autos, me bajé automáticamente y fui de las primeras en llegar y estaba este señor mayor tirado en el piso”, agregó Wanda, y relató lo que le dijo el hombre.

“Según me dijo, su moto se resbaló, pero nada tenía que ver con el auto que venía yo”, aclaró. “Simplemente me bajé a dar ayuda, esperé que llegara la ambulancia”, agregó y se refirió a la foto que circuló. “Se me ve agarrándole la mochila porque estaba buscando otro teléfono. Mi auto no estuvo involucrado, estaba en la otra mano pero hice lo que hubiera hecho cualquiera. Eso es todo”, cerró.