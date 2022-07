Los psiquiatras que integran el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional indicaron que tras el último reclamo en el mes de abril, aún no han tenido respuestas sobre falta de recurso humano , y por ende, siguen sobrecargados de trabajo.

Actualmente son seis los profesionales de la especialidad - uno en licencia por maternidad - que garantizan el único servicio de atención psiquiátrica de urgencias del Área Programática Sur tanto en el ámbito privado como en el público. Incluyendo los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer.

Gabriela Castillo, psiquiatra, recordó en diálogo con ADNSUR que en diciembre de 2021 renunciaron tres colegas y que esta situación no fue subsanada, por lo que "el trabajo no solamente no es el mismo, sino es más".

"Te dicen que tenés que dar más atención con el mismo recurso. Somos seis, de los cuales solamente cuatro podemos atender guardia porque hay un profesional eximido y una colega con licencia de maternidad", indicó sobre la situación preocupante.

Y lamentó que hasta la fecha, pese a los compromisos, "no tenemos nadie que nos diga que el lunes entran tres psiquiatras", y aclaró que el servicio se encuentra garantizado. "Nosotros nunca dejamos de atender", dijo.

Por su parte, Gustavo Escobar, cuestionó que la única respuesta que tienen que es "arréglense con lo que le podemos dar" porque hay una gran demanda del servicio y el personal es muy escaso. " Yo estoy manejando 250 a 300 pacientes", acotó.