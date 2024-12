Tras más de 30 años, volverán a realizar la tradicional “fogata en la playa” en Rada Tilly. Así lo señaló Majo Abeijón, secretaria de Cultura del municipio, quien contó a ADNSUR cómo se originó la costumbre en la ciudad y que volverá luego de más de tres décadas, con una propuesta interesante para todos los vecinos.

“Siempre está este recuerdo de las fogatas que se hacían en Año Nuevo. Yo las viví en los '80, pero las fogatas empezaron como tradiciones pequeñas y familiares de cruzarse a la playa y prender un fueguito cuando era la reunión familiar de Año Nuevo aquí en Rada Tilly”, comenzó diciendo.

“Como todas las tradiciones, generalmente que se dan en una comunidad, no es algo que viene de afuera, sino que se va gestando internamente. Entonces, hablamos ahora con algunos vecinos que nos cuentan de la década del ‘55, ’60 cómo eran sus festejos y, bueno, era como algo natural hacer una fogata en la playa y ahí salían a cantar, a seguir escuchando música, a brindar y también nos contaban que, bueno, si en caso de que subiera la marea, hasta se quedaban nadando, digamos, a la luz del fuego”, reveló la titular de Cultura.

Asimismo, Abeijón recordó que en un momento se hicieron competencias por ver quién hacía una fogata más grande. “Hubo un momento en el que, a lo mejor, la zona sur de Rada no era que estaba todo poblado; había casas dispersas por toda la costa y había alguna familia que hacía una fogata más grande o veían del sur que las fogatas del lado norte eran más altas y se hacían como una especie de competencias, digamos, informales”.

“A medida que deseaban hacer las fogatas más grandes, también se empezaron a usar otros materiales y te imaginas que, también a fines de los '70, se utilizaban cubiertas y hacías unas fogatas muy grandes. Y a medida que todas las comunidades fuimos tomando conciencia un poco de la contaminación o del peligro de cómo las tenías que hacer o de los cuidados que teníamos que tener, se dejaron de hacer las fogatas así espontáneamente y, además, después hubo una parte de la legislación del municipio, cuando empieza a ordenar también el uso de la playa y el cuidado de la playa, se prohibieron estas fogatas.

Ahora, con el paso de los años, nosotros vamos escuchando cada vez más esta necesidad de recuperar algunas cosas que eran bellas y las costumbres de la villa que decimos.

“Son algunas de las tradiciones de las fogatas; siempre hay el relato, pero no tenemos fotografías”.

¿CUÁLES FUERON LAS ÚLTIMAS FOGATAS EN LA PLAYA?

Abeijón reveló a ADNSUR que las últimas fogatas se dieron “en la década del '90 y estamos tratando de conseguir algunas fotografías, pero hasta ahora no hemos conseguido. Por eso, lo que quisimos hacer en esta oportunidad, si es algo bello, después de que hemos pasado una pandemia en la que no podíamos estar juntos, que no nos podíamos reunir, es ir recuperando, a lo mejor, esto que es reunirse en comunidad alrededor de un fuego.”

“Lo que creemos también es que reunirse alrededor del fuego es sagrado en la humanidad, es el inicio de la humanidad. Te reunías alrededor del fuego a contar historias y todo. Pedimos al Consejo Deliberante que nos autorice y nos autorizaron de forma unánime. Vamos a hacer esta reunión alrededor del fuego para recibir el verano, también con un formato sencillo como es reunirte por ahí a conversar y contar historias.”

Respecto a los apellidos de los vecinos que mantenían esta tradición, la titular de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly señaló que “quienes nos informan, los nombres que recuerdan son la familia García en la zona norte, con Pérez, y del lado de la zona sur, Ambrosi y Basenave. En la zona del medio están los Crosobi. Son distintos grupos familiares que a su vez se juntaban con otros amigos y hacían esta fiesta”, mencionó.

LA NUEVA FOGATA EN LA PLAYA EN RADA TILLY

Retomando la histórica tradición de los radatilenses, este sábado 21 de diciembre a las 22:30 horas se llevará a cabo una fogata en la playa de Rada Tilly para dar inicio al verano.

Será organizada por la Secretaría de Cultura, y esta actividad convoca a las familias y amigos a reunirse en la playa entre las bajadas 12 y 13, con el objetivo de disfrutar del calor humano y el fuego. Además, busca revivir una de las “costumbres más queridas de la playa de Rada Tilly”: las fogatas familiares, que fueron durante años una excusa perfecta para el encuentro.

Por último, indicaron que la invitación es “a ser parte de una fogata colectiva para recuperar el verdadero sentido del encuentro y darle la bienvenida al verano en familia, con amigos, en comunidad”.