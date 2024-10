Vialidad Nacional inició trabajos de señalética en la ruta 3 en su paso por Comodoro Rivadavia, aunque desde el municipio se gestiona también para que el organismo nacional realice reparaciones de la calzada en varios puntos del trayecto. Por otro lado, el municipio avanza en la decisión de pavimentar el ‘camino petrolero’ con fondos propios, aunque buscaría también ayuda de provincia o de petroleras.

“Tenemos un slogan y es que ‘la peor gestión es la que no se realiza’ y en estos vínculos con organismos nacionales y provinciales, el mandato que nos da el intendente es gestionar, colaborar y hacer convenios -dijo Romero, en diálogo con Actualidad 2.0-. Han tardado un poco los resultados, pero hoy vemos que se está señalizando la ruta en su paso por Comodoro, luego de que se hizo también desde Trelew hacia Garayalde”.

Si bien son aspectos importantes para la visibilidad y seguridad, el funcionario local reconoció que las refacciones comenzarán por la zona de la bajada del Cañadón Ferrays, con un ‘frezado’ para disminuir las ondulaciones, pero en su paso por la ciudad se debe seguir “insistiendo ante el nuevo administrador designado para el Distrito 13”, para lo que debe revitalizar el convenio con el organismo nacional, a fin de que continúe haciendo el aporte financiero necesario.

“Nosotros hemos elevado como corresponde los informes de la ruta, cuantificando las reparaciones y hay lugares que no admiten, simplemente, un bacheo, sino que se necesita el recapado o la renovación total de la capa de rodamiento. Ahora que ya no tenemos las temperaturas bajo cero de hasta hace pocos días, se nos abren más posibilidades -confió- así que seguiremos gestionando para que el vecino no sufra estas incomodidades al transitar”.

En el informe se solicitaron refacciones específicas en sectores de ondulación pronunciada del pavimento, como la zona del puente cercano a la Universidad. “Son reparaciones de una escala importante”, indicó. “La semana que viene estaremos hablando de algunas reparaciones puntuales, que son prioridad”.

DEFENSAS COSTERAS Y PRESUPUESTO 2025

Romero también fue consultado por el proyecto de defensas costeras en sectores críticos, como el Chalet Huergo y el camino Ara San Juan.

“Hemos tenido avances desde lo técnico -aseguró-, con un vínculo con la Secretaría de Obras de la provincia. Realmente se ha avanzado bastante el análisis de batimetrías y diseños de olas, porque el cambio climático genera diferentes procesos para poder atenuar el descalce de estos pies de talud y zonas que realmente están siendo agredidas por distintas directrices del cambio de mareas y otros factores”.

Según afirmó Romero, en el año 2025 se podrán iniciar trabajos en base al trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Al mismo tiempo, comentó que ya se trabaja en el presupuesto municipal para obras del año próximo, en un sistema por programas y en base a requerimientos de vecinos de distintos sectores de la ciudad.

“Estamos trabajando en un nuevo formato de presupuesto, que es por programas, que nos vincula más a objetivos de cara a los vecinos -detalló-. Ya lo venimos haciendo desde la última ampliación presupuestaria y por eso hemos en el último tramo del año hemos licitado alrededor de 15 obras de gas y tenemos otras 6 licitaciones programadas para el 25 de octubre, para el acceso sur, que van a comenzar este año y van a ser bianuales, por 8 millones de pesos. La situación del país demanda tener mucho ingenio para poder ejecutar con más eficiencia y prolijidad”.

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PETROLERO

Con referencia a obras viales, Romero se refirió también a la decisión del municipio para pavimentar, con fondos propios, el llamado ‘Camino Petrolero’, que vincula al camino Roque González con la ruta 26. Si bien era una obra nacional, que se licitó y adjudicó el año pasado, fue dejada de lado por los recortes en obra pública que resolvió el gobierno de Javier Milei:

“Nosotros estamos actualizando lo que se llama el ‘nuevo precio básico de contrato’, porque esto tenía una situación presupuestaria que era de Vialidad Nacional, pero la van a iniciar. El presupuesto ronda los 8.300 millones de pesos y lo queremos hacer de forma trianual, comenzando en 2024, con ejecución completa durante 2025 y finalizando los 8,3 kilómetros en 2026”, expresó Romero.

Si bien se cuenta con fondos propios para iniciar los trabajos, aclaró que no se agotan las posibilidades de buscar financiamiento externo, como el ‘fideicomiso Chubut’, o bien “con algún aporte de las operadoras petroleras que se retiran. Estamos buscando muchas alternativas para que esto suceda”.

También aclaró que no sería necesaria una nueva licitación, ya que la obra había sido licitada y adjudicada el año pasado, por lo que, una vez actualizado definitivamente el precio, si la empresa adjudicataria está en condiciones de hacerlo, iniciará la obra.