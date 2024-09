Este viernes un grupo de vecinos de San Martín de los Andes logró frenar el comienzo del cobro del estacionamiento medido en la localidad. En las últimas horas, los habitantes mantuvieron una reunión con el intendente Carlos Salonitti, que finalizó con la suspensión temporal del cobro.

El cobro del estacionamiento medido en la localidad cordillerana tenía previsto comenzar el próximo lunes, con la misma empresa concesionaria de Neuquén Capital.

La tarifa que consensuó el municipio de San Martín de los Andes era la “más cara del país”, según reclamaron los vecinos. La primera hora de estacionamiento tendría el 60 % del valor de un litro de nafta Infinia, incrementándose un 25% en la segunda hora y otro 25% en la tercera.

Según la información publicada por Mejor Informado, la tarifa se modificaría cada vez que aumente el combustible. En la reunión con el intendente, los vecinos indicaron que “están cansados” de las medidas arbitrarias que afectan sus bolsillos.

Por otro lado, desde el municipio explicaron que el acuerdo contiene un 10% de descuento para los residentes, y aquellos que viven dentro de las zonas afectadas podrán pagar una tarifa mensual a un precio menor.

Además del valor, los vecinos indican que el estacionamiento alcanza al 30% de las cuadras del casco histórico, por lo que creen que la medida en vez de organizar "va a generar caos", dado que quienes no deseen, o no puedan pagar, no van a encontrar lugar para estacionar en el resto de las calles de la ciudad.

Este viernes por la noche, se conoció que la reunión sirvió para que se hiciera un "racconto" de la decisión municipal, pero ante los argumentos de los vecinos, entre ellos la violación de la Carta Orgánica Municipal, el intendente tomó la decisión de suspender momentáneamente la implementación del sistema medido, mientras analizan otras alternativas de ordenamiento del tránsito, aunque no se desvinculó a la empresa.

Los vecinos festejaron la medida, tomándola como una demostración de fuerza y unidad, lo que quedó plasmado tanto en las movilizaciones, como en las múltiples adhesiones logradas a través de las redes sociales, convocando para una nueva marcha mañana sábado en la plaza central.

Con información de Mejor Informado