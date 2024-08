Las fuertes lluvias de los últimos días en Comodoro generaron caos en algunos barrios y sobre todas las cosas, el sector de zona norte conocido como La Cantera quedó completamente aislado al caerse una vez más el puente peatonal.

En comunicación con ADNSUR, una vecina de la zona llamada Natalia se quejó de la situación que atraviesan y solicitó respuestas definitivas para evitar que el inconveniente persista cada vez que se presenta el mal tiempo en la región.

“Venimos así desde 2017 con el primer temporal. Donde está ese puente peatonal había una calle, teníamos otro de ellos chiquitito para cruzar y nos habían donado uno. En 2021 ocurrió otra lluvia y nos quedamos sin nada. La Agrupación Isabel nos puso un puente grandísimo en el barrio y un año después la municipalidad nos dio otro de color verde. Nos hicieron firmar un papel diciendo que si a algún vecino le pasaba algo cruzando por el otro nos teníamos que hacer responsables”, expresó con algunos detalles de lo vivido tiempo atrás.

En ese sentido, Natalia explicó que durante 2022, “Maximiliano López nos dejó el puente peatonal y a los seis o siete meses se cayó de nuevo". Y agregó, respecto de lo que ocurrió posteriormente: "en 2023 fue similar por un socavón y otra vez quedamos aislados. En mayo de este año pasó lo mismo y en junio lo levantaron para dejarlo sobre unos caños para que quede más alto. Ahora se vino abajo desde uno de los extremos y nadie puede pasar”, definió.

“Los vecinos ya están cansados por esta situación, tienen que cruzar para ir a trabajar y otros para ir a la escuela. Estuvo Linares, pasó Luque y ahora Othar... Y nadie se quiere hacer cargo”.

En cuanto a la estructura caída, la vecina de La Cantera señaló que solo es para pasar caminando y que es el único ingreso de esa forma, pese a contar con otro acceso más lejano y para vehículos. “La entrada de vehículos es pasando el puente que está atravesando Caleta Córdova. Hoy estuvo lloviendo todo el día y si la gente va para ese lugar tiene que caminar casi tres kilómetros para salir. Quedamos incomunicados, lamentablemente”, dijo.

Por último, remarcó que ningún funcionario se comunicó con algún referente de la zona y apuntó contra los que se acercaron en algunas oportunidades y no pudieron avanzar en la solución definitiva. “En el día de hoy no hablamos con nadie. Acá vinieron Juan Pablo Luque, Othar Macharashvili y Sampaoli, también los concejales Montenegro y Luque. Hicieron un puente de 10 metros en 2022 donde nos dijeron que no se iba a caer y se cayó. Nosotros no somos usurpadores, nos dieron 165 lotes y actualmente viven 70 familias. Creo que hay más de 80 nenes y muchos van a la escuela caminando”, concluyó.