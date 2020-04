COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Por la cuarentena dispuesta en el marco de la pandemia del coronavirus, varios vecinos quedaron sin la posibilidad de concurrir a sus chacras en Km. 17 para alimentar a sus animales y regar los árboles y plantas en sus predios. Aseguran que tramitaron permisos de circulación pero les fueron rechazados, por lo que piden respuestas urgentes antes de perder todo lo que allí tienen.



Federico Meli, vecino de la zona, indicó a Crónica: "No me pasa solamente a mí; somos varios vecinos que tenemos el mismo problema. La mayoría en Kilómetro 17 tiene animales y plantas frutales y no nos permiten el paso porque no es un rubro exceptuado. Hice los trámites por internet y fui a todos lados pero me rechazan el permiso de circulación”, contó.

"Queremos que aunque sea nos permitan una o dos veces por semana ir para dejarles comida y que puedan estar alimentados”, manifestó y expresó que “hace más de 8 días yo no puedo ir, no me dejan pasar y no podemos dejar que los animales y los árboles mueran; estamos viendo qué más podemos hacer pero no sabemos, entregamos toda la documentación y no tenemos respuestas”, reclamó Meli.

Contó que intentó pasar semanas atrás y no se lo permitieron. "No queremos andar por andar en la calle; estamos conscientes de la situación pero tenemos que cuidar a los animales y también nuestra casa y nuestras cosas; tenemos miedo de que nos roben”.



Finalmente insistió en que “todos tenemos este tipo de emprendimientos, por eso pedimos aunque sea al Municipio que intervenga para ayudarnos y poder llegar aunque sea una vez por semana”.