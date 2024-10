Vecinos de Caleta Córdova denuncian que hace un año no se hacen castraciones porque la vecinal lleva tiempo cerrada

Vecinos del barrio de Caleta Córdova denuncian que la unión vecinal lleva cerrada alrededor de un año y que ese motivo imposibilita que se logre avanzar con las castraciones de perros y gatos.

En comunicación con ADNSUR, Gabriela Tramaleo explicó cómo está la situación actualmente y las dificultades que esto conlleva a la hora de querer esterilizar los animales para ponerle freno a la superpoblación.

“Hace un año que no estamos teniendo castraciones, el motivo es porque la vecinal está sin presidente. Hay una señora que abre para los talleres. Cuando me comuniqué con el Municipio, se ofrecieron a venir dos veces y en esas oportunidades el espacio no estaba disponible para castrar”, manifestó la vecina del barrio de zona norte acerca del cese de las actividades.

Un ferretero estafó a más de 70 vecinos y desapareció: sospechan que se fundió

En este tenor, lamentó que las puertas no estén abiertas para la comunidad de Caleta Córdova ante este tipo de necesidades clave. “Quiero creer que el intendente está al tanto de todo esto. Está muy bueno que vengan a castrar porque estamos sobrepoblados, la gente viene a abandonar perras preñadas en la zona de El Faro y en Rocas Coloradas. A la perra vos la castrás y después quedan sus cachorros. No queremos que vuelvan a pasar por el abandono", sostuvo.

Además, se quejó de que no se estén esterilizando a los perros y brindó detalles de la situación que atraviesan muchos de ellos: “hay un montón de perros con dueño y se suman los que están abandonados que generalmente tienen garrapatas, están muertos de hambre y muchas veces hasta se comen entre ellos”.

Cuál es el estado de salud de la turista japonesa que fue rescatada en un cerro patagónico

Por último, pidió que se resuelva a la brevedad el inconveniente que perjudica a todo el barrio de zona norte: “la vecinal está completamente ausente y queremos que se vuelva a trabajar. Nos preocupamos por los animales, nos preocupa que no haya una respuesta, nos dicen que ‘no está disponible’”, finalizó.