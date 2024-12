Adrenalina, felicidad, nervios. Todo eso sintió Valentina Bogdasarian cuando vio en la pantalla grande “Lágrimas de fuego”, la película que marcó su debut cinematográfico de la mano de Fabiana Cantilo. El filme escrito y protagonizado por la compositora y referente del rock nacional, es dirigido por Gabriel Greco, director de “Naturaleza muerta” y “Respira”.

Valentina interpreta a Lola , una joven punk, mala onda y de malos modales que trabaja en el bar de Laura (Fabiana Cantilo), con pocas ganas de atender a la gente. Se trata de una tragicomedia que cuenta con un gran elenco, integrado por Gastón Pauls, Inés Estévez, Florencia Peña, Viviana Saccone, Pipo Cipolatti, Julia Zenko, Marisa Mere, Santiago Montes de Oca, Victoria Aragón y más.

Para Valentina fue toda una experiencia. “Estuvo muy bueno, Lola es totalmente distinta a mí, pero fue muy divertido hacer el personaje y jugar ese papel punk, rebelde. Además, creamos un re lindo grupo, tuve escenas con Fabi, Fabio, Vicky y fue una linda experiencia, desde crear el personaje hasta actuar con gente muy buena onda y muy talentosa”, dice a ADNSUR.

La película se grabó en 2022, luego de la pandemia y previo al viaje que Valentina hizo a Italia, donde probó vivir fuera del país. Es que la joven admite que siempre soñó dos cosas: vivir en el extranjero y dedicarse a la actuación.

“Ya de chiquita nací con la idea de ser actriz, estudiar teatro y vivir fuera del país”, cuenta en la entrevista con ADNSUR. “Yo tengo una tía que es actriz, Mirta Bogdasarian, que trabajó mucho con Norman Briski, hizo algunas películas en cine y verla siempre me inspiró mucho; era un mundo que me llamaba mucho la atención, al igual que el cine. Entonces siempre tuve ese deseo de estudiar teatro”.

DE BUENOS AIRES AL SUR

Valentina llegó a Comodoro Rivadavia cuando era chica, desde el Palomar, el lugar donde pasó la primera parte de su infancia. Tenía 6 años, el 2001 había sacudido a la familia y decidieron seguir en el sur del país, en aquella ciudad donde nació su madre y vivían sus abuelos.

En Comodoro estudió en la escuela 172, el Colegio Santo Domingo Savio y El Cervantes, y Cuando terminó la secundaria sintió que era momento de volver a partir. “Me acuerdo que a los 8 años me anoté en la Escuela de Arte en un taller de comedia musical, pero al año cerró, entonces dije ‘termino el colegio y me voy a Buenos Aires’. Me mudé para estudiar teatro, en Comodoro eran contadas las posibilidades”, recuerda sobre esa decisión.

Valentina estudió con en los talleres anuales de Marcelo Cosentino, también con Paula y luego ingresó en la carrera de Teatro musical, un terciario donde aprendió danza contemporánea y ballet, para alimentar su lado artístico con otras disciplinas.

Como a toda una generación, la pandemia la atravesó estudiando y, cuando terminó, comenzó a incursionar en diferentes castings. Valentina cuenta que participó en diferentes proyectos como extra y uno de ellos terminó encontrando su nombre artístico: Valentina Bodesman.

“Fue hace varios años, en 2016, participé en una película como extra y en los créditos escribieron mal mi apellido real, porque siempre suele confundir a la gente. Estaba con un amigo en el cine y me dice ‘dejátelo como nombre artístico’ y quedó”. Desde entonces es Valentina Bodesman.

DEL TEATRO A LA PANTALLA GRANDE

Lágrimas de fuego finalmente se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata. Por supuesto, Valentina estuvo ahí y fue un mundo de sensaciones. “Cuando vi la peli por primera vez tuve esa adrenalina y esa felicidad de decir ‘quiero hacer esto siempre’. Verme por primera vez en el cine fue un sueño cumplido. Esa sensación de ‘se concretó’ y decir ‘esto es lo que quiero hacer’”.

Valentina hace poco estuvo en Comodoro, pero piensa su vida en Buenos Aires o quizás el exterior, pero de algo está segura: quiere seguir construyendo camino en la actuación. “Es lo que deseo, que salgan más trabajos así, porque es lo que elegí y tampoco es tan fácil, menos como está el país que no se están realizando tantas producciones, pero es lo que quiero. Estoy muy agradecida por haber participado en la película, y ahora esperando cosas nuevas”, sentencia, esta joven que se animó a soñar y lo cumplió.